Конкурс юных инспекторов дорожного движения прошел в Дубне

Мисс и мистера среди юных инспекторов дорожного движения определили в Дубне. Там состоялся конкурс, на котором сотрудники ГИБДД оценили выступления участников.

Мероприятие приурочили к 52-й годовщине создания организации. Отсмотр выступлений участников шел два часа.

В результате финалистами конкурса стали девять школьников Дубны. Они показали свои знания на викторине по правилам дорожного движения и рассказали о том, чем занимаются в отрядах, а также представили творческие номера.

Победителями конкурса стали ученица гимназии № 11 Василиса Курныкова и ученик гимназии № 8 Ярослав Лесник. Они получили памятные подарки.

«Безопасность дорожного движения — это приоритетная тема. Важно проводить работу с нашими юными пешеходами, чтобы они с детства понимали: от соблюдения ПДД зависит жизнь и здоровье каждого, кто выходит или выезжает на дорогу», — сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.