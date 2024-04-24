Конкурс юных художников «Благовест» прошел в Воскресенске | 360°

Подмосковье 24 апреля 2024, 15:30 Конкурс юных художников «Благовест» прошел в Воскресенске Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Читать 360 в

В Воскресенске прошла церемония награждения победителей межзональной выставки-конкурса детского изобразительного творчества «Благовест». Мероприятие состоялось во Дворце культуры «Юбилейный».

Профессиональное жюри в составе преподавателя Ники Хрипуновой и священника Виктора Грачева оценивало работы участников по четырем номинациям: графика, живопись, декоративно-прикладное искусство, скульптура.

Реклама

Активное участие в конкурсе приняли учащиеся Воскресенской детской школы искусств и студии изобразительного искусства «Кисточка» из Дворца культуры «Юбилейный».

На выставке представили 126 работ из 18 образовательных учреждений различных городов региона. За период с 15 марта по 19 апреля мероприятие посетили более 400 человек.

Выставку-конкурс проводят с 2010 года. Она призвана поддерживать талантливых учащихся из различных образовательных учреждений Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».