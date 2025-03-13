Конкурс юных чтецов прошел в Воскресенске

Муниципальный этап конкурса «Живая классика» организовал научно-методический центр на базе отдела краеведения Воскресенской централизованной библиотечной системы. В состязании приняли участие 24 школьника из 10 общеобразовательных организаций округа.

Победителей определяли в двух номинациях: «Классическая литература» и «Современная литература». Участники декламировали отрывки из своих любимых прозаических произведений российских или зарубежных авторов XVIII–XXI века. Все конкурсанты продемонстрировали широту читательского кругозора и отличное знание литературы.

Победу в муниципальном этапе конкурса одержали Яна Пальцева из школы «Вектор», Людмила Илясова и Александра Ершова из гимназии № 1. Призерами стали еще пятеро конкурсантов.

Победителям предстоит участие в региональном этапе конкурса «Живая классика». Их работы направлены в Ресурсный центр русского языка Корпоративного университета развития образования.