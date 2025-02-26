Конкурс юнармейских отрядов прошел в Лобне

Традиционный конкурс «Патриотизм — история наград и героизма» состоялся во Дворце детского и юношеского творчества «Планета талантов». Мероприятие посвятили 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Отряды «Юнармии» из образовательных учреждений города представили на суд жюри творческие работы по теме «Награды времен Великой Отечественной войны».

Представители общественной организации ветеранов вооруженных сил России по достоинству оценили выступления ребят. Победители, призеры и участники получили дипломы.

Власти муниципалитета уделяют большое внимание патриотическому воспитанию детей и молодежи. Для подрастающего поколения на регулярной основе организуют экскурсии, тематические уроки и кинопоказы, направленные на воспитание любви к Отечеству и уважения к его жителям и истории.