Безоговорочным триумфатором секции в очередной раз стал представитель Ликино-Дулевского лицея Илья Афонин. Для Ильи этот конкурс уже стал традиционным, однако каждый раз он находит способы удивить жюри. Став победителем регионального этапа два года подряд, в этот раз юный лицеист представил проект на стыке химии, физики и искусства — «Молекулярная кухня». Илья не просто изучил теорию, но и продемонстрировал виртуозное владение современными кулинарными техниками. В его «лаборатории» обычные продукты превращаются в нечто фантастическое. На глазах у экспертов мальчик создавал «Апельсиновое спагетти», «Вишневую икру» и «Персиковый ветер».

Защита проекта принесла Илье награду и право представлять Московскую область на федеральном уровне. Уже в мае Илья Афонин в составе подмосковной сборной отправится в Сочи, где примет участие в финальном этапе Всероссийского конкурса.