Конкурс изобразительного искусства «АРТ вызов» прошел в Богородском округе

Впервые очный конкурс изобразительного искусства «АРТ вызов» состоялся в Доме культуры «Ямкино». Это яркое мероприятие Богородского городского округа стало настоящим праздником для любителей творчества и искусства.

Участники конкурса — воспитанники клубов учреждений культурно-досуговой деятельности Богородского округа и городского округа Черноголовка. Событие посвящено десятилетию студии изобразительного искусства «Акварель», которую возглавляет Алина Кузьмичева. Именно она стала инициатором проведения конкурса. Темами для работ были «Защита Отечества», «Культура народов России» и «Природа России». Участники могли выбрать одну из тем, что ближе именно им, и выразить свою любовь к Родине через творчество.

Работы оценивало компетентное жюри. В него вошли член Союза художников Подмосковья, директор Ногинской детской художественной школы Юлия Земская, член Союза художников Подмосковья Оксана Сухорукова, а также преподаватель Ногинской детской художественной школы первой категории Марина Илюшина. В течение двух часов участники увлеченно работали над своими рисунками, демонстрируя свой талант, мастерство и творческую фантазию. В каждой возрастной категории были определены победители.

Гран-при получила Варвара Швец. В категории семи-девяти лет первое место у Анны Колесник. В категории 10–12 лет победила Ксения Мелихова. В категории 13–15 лет лучшей стала Екатерина Минина.

Организаторы конкурса надеются, что «АРТ вызов» станет доброй традицией и будет привлекать все больше участников с каждым годом.