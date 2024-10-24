Конкурс исполнителей патриотической песни пройдет в Зарайске 3 ноября

Фестиваль молодых исполнителей патриотической песни «Купно за едино» пройдет в Центре досуга «Победа» в Зарайске. О мероприятии рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

На фестиваль подано 99 заявок из 23 округов Подмосковья. В конкурсный этап прошли 60 солистов, дуэтов, ансамблей и хоров. Их будут оценивать в разных возрастных категориях.

Номинации конкурса: «Равнение на знамя Победы», «Родина. Армия. Долг», «Мы в России живем, о России поем».

В составе жюри народная артистка России Елена Горячева, заслуженный работник культуры Московской области Валентин Констанди, наставник финалистов проектов «Ну-ка все вместе» и «Новая звезда» Инна Кожихова.

Вход на фестиваль свободный.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.