Конкурс исполнителей на народных инструментах провели в Химках

В Центральной детской школе искусств городского округа Химки состоялся концерт исполнителей на народных инструментах «Кубок виртуозов». Музыканты со всего Подмосковья представили судьям свои номера.

Конкурс провели в два дня. Первыми выступили аккордеонисты и баянисты, на следующий день свои способности показали гитаристы, гусляры, балалаечники и домристы. Каждый представил по три произведения.

«Это творческое состязание очень важно не только для нашей школы, но и для юных исполнителей со всей страны. В конкурсе приняли участие свыше 160 участников из Тулы, Белгорода, Читы, Калуги, Краснодарского края, а также Москвы, Подмосковья и других городов России», — поделилась директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

Оценивали конкурсантов члены компетентного жюри: профессор и доцент Гнесинской академии, представители областного Колледжа искусств и народные артисты России.

«Я хочу поблагодарить от лица всего депутатского корпуса преподавателей Центральной детской школы искусств и родителей молодых артистов. Они терпеливо и каждодневно поддерживают детей, относясь с большим уважением к их труду», — отметила муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Участники соревновались в нескольких возрастных категориях: от восьми до девяти лет, от 10 до 11 лет, от 12 до 13 лет и от 14 до 17 лет. Они показали свое мастерство в разных номинациях: сольное исполнение на домре, балалайке, гуслях звончатых, гитаре, баяне, аккордеоне и национальном инструменте народов России или дружественных государств.