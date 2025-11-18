Конкурс исполнителей на народных инструментах пройдет в Одинцове 23 ноября

Особое место на подготовке к этому событию занимают педагоги детской музыкальной школы, в их числе — Алла Сушкевич, преподаватель балалайки, чей вклад в развитие учеников можно назвать системной работой на долгий срок. Так, с 1997 года она работает в школе, ведет занятия ансамбля-квинтета и руководит оркестром русских народных инструментов «Одинцовская юность». Сейчас в оркестре выступают более 45 музыкантов, которые регулярно добиваются побед и наград на региональных и всероссийских конкурсах.

Истоки ее музыкальной карьеры лежат в раннем вкусе к музыке: уже в девять лет она сама приобрела первые навыки. Образование она получила в Беларуси: сначала музыкальная школа, затем музыкальное училище, а высшее музыкальное образование получила в Москве. Ее наставником был заслуженный артист России Дмитрий Царенко, что оказало значительное влияние на формирование ее профессионального подхода к преподаванию.



Ежегодно ученики Аллы Сушкевич занимают призовые места и даже гран-при на конкурсах разного уровня — от местных до всероссийских соревнований. Некоторые ее воспитанники продолжают обучение в музыкальных заведениях. Так, летом этого года выпускник Владимир Васильев поступил в музыкальное училище имени Гнесиных.