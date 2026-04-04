Конкурс интеллектуальной игры «Умничка» прошел в Химках

Муниципальное состязание провели 2 апреля в детском саду «Дюймовочка». Оно было направлено на развитие логического мышления, креативности и командного духа у детей.

Встреча собрала юных участников из разных детских учреждений города. Открыл мероприятие лидер Движения общественной поддержки Антон Блинов. Дети разделились на команды и соревновались в викторинах, головоломках и творческих заданиях. Каждый этап игры был наполнен азартом, а поддержка болельщиков создала атмосферу настоящего праздника.

Антон Блинов подчеркнул, что это отличная возможность для воспитанников проявить свои таланты и получить новые знания в увлекательной форме. Лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева отметила, что такие мероприятия способствуют всестороннему развитию детей и укрепляют дружеские связи между детскими садами.

Все участники получили дипломы, памятные подарки и массу положительных эмоций. Организаторы планируют проводить подобные состязания на постоянной основе для развития творческих и интеллектуальных способностей подрастающего поколения.