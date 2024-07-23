Конкурс инклюзивных бизнес-проектов начался в Подмосковье

Фото: Мининвест МО

Агентство стратегических инициатив объявило о старте нового сезона проекта «Открыто для всех» по созданию доступной среды, услуг и сервисов для людей с ОВЗ. Это поиск и тиражирование новых технологий в инклюзии.

В конкурсе могут принять участие организации крупного, малого и среднего бизнеса, а также государственные учреждения и НКО, которые реализуют проекты в интересах людей с инвалидностью.

В Мининвесте Подмосковья отметили, что заявки принимаются до 30 сентября на платформе «Смартека». Получить более подробную информацию можно на сайте smarteka.com.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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