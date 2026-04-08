Конкурс художественных работ прошел в Химках

Пресс-служба администрации г. о. Химки

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Химки

В Российской международной академии туризма открыли региональный конкурс «Вернисаж» с темой «Искусство вне». Экспозиция стала частью Недели науки и объединила более 130 работ участников.

В здании академии развернули выставку, которая заняла сразу несколько пространств. На первом этаже разместили произведения современного искусства, на втором представили классические работы, а отдельный зал отвели под творчество преподавателей.

Экспозиция включает городские пейзажи, скульптуры, портреты и абстрактные композиции. Авторами стали студенты и выпускники академии, учащиеся художественных школ, а также преподаватели.

Для начинающих художников участие в конкурсе стало возможностью заявить о себе и получить опыт.

«Изучение классических направлений помогает нам искать собственный стиль. В будущем это позволит создавать авторские работы и сочетать разные художественные подходы», — отметила студентка Ольга Миронова.

Выставку включили в программу Недели науки, которая ежегодно проходит в академии. В рамках события проводят лекции, конференции и встречи с приглашенными экспертами.

«Культура и искусство всегда приносят пользу. Особенно важно, что эти работы видят многие люди — их невозможно не заметить», — сказала депутат Совета депутатов Химок Инна Монастырская.

На время проведения конкурса привычное пространство академии изменилось. Коридоры и холлы превратились в выставочную галерею, где посетители могут познакомиться с работами и отвлечься от повседневных дел.