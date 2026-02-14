12 февраля в Центральной детской школе искусств Химок прошел Московский областной конкурс-выставка «Учитель и ученик. Преемственность поколений». Участники представили 155 работ, объединенных в творческие пары «педагог — воспитанник».

Как рассказала директор ЦДШИ, муниципальный депутат Инна Монастырская, первая такая выставка состоялась в 1995 году и имела статус межзональной. Проект вызвал большой интерес и быстро вырос до областного уровня. За всю историю в нем приняли участие представители более 50 образовательных учреждений Подмосковья.

Регламент конкурса строг: каждое учебное заведение могло представить не более шести пар произведений в формате «1+1» — одна работа педагога и одна работа его ученика. Это позволяет наглядно увидеть преемственность школы, стиля и мастерства. Оценивали конкурсантов члены Московского областного отделения Союза художников России.

Муниципальный депутат Ирина Спирина отметила, что Центральная детская школа искусств в Химках сегодня служит эталоном и примером высокого уровня культуры в творческой образовательной системе. Сейчас здесь обучается свыше 2300 студентов.

Лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов напомнил, что поддержка талантов и развитие творческого потенциала жителей — один из приоритетов региональной политики в рамках программы губернатора «Культура Подмосковья».