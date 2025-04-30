Конкурс художественного слова прошел в Ленинском округе

Финал XVI открытого фестиваля художественного слова «Зубовские чтения» состоялся в детской школе искусств в Видном. Стихотворения о любви и войне, Родине и природе, родине читали со сцены не только юные, но и взрослые участники.

Заявки на участие в конкурсе в это году подали 220 чтецов из разных округов Подмосковья. После предварительного прослушивания в финал были отобраны 38 человек.

Участники читали не только стихи певца видновского края Евгения Зубова, но и произведения других поэтов Подмосковья — Владимира Степанова, Татьяна Буланкиной, Александра Диордица, Татьяны Максименко и многих других. Некоторые конкурсанты представили на суд жюри собственные стихи.

Победителям фестиваля вручили дипломы первой, второй и третьей степеней. Кроме того, жюри присудило за лучшее прочтение стихотворения Евгения Зубова специальный приз.