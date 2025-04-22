Конкурс хоровой музыки прошел в Воскресенске
В Воскресенске во Дворце культуры «Химик» прошел межзональный конкурс хоровой музыки «Надежда». В нем приняли участие 13 коллективов из Воскресенска, Котельников и Раменского.
На мероприятии собрались как дебютанты, так и музыканты с большим опытом. Среди них — 14-летний Григорий Дулин из Воскресенска. Когда ему было 6 лет, он принял участие в телевизионном конкурсе «Синяя птица». С тех пор он ставит перед собой большие цели.
«Я из младшего хора „Ант“. Аккомпанирую там на барабане. В музыкальной школе занимаюсь уже шесть лет, планирую поступить в Халиловское военно-музыкальное училище в Москве. Очень хочу попасть в президентский оркестр, стать суворовцем», — сказал участник хора «Ант» в Воскресенске Григорий Дулин.
Более 400 детей из Воскресенска, Котельников и Раменского приняли участие в конкурсе.
«Конкурс хоровой музыки „Надежда“ существует уже более 25 лет. С 2009 года он приобрел статус межзонального, до этого был просто открытый районный конкурс. Ежегодно к нам приезжают практически со всех уголков Московской области. В этом году мы принимаем 13 коллективов», — уточнила член жюри фестиваля-конкурса «Надежда», заслуженный работник культуры Московской области Людмила Андронова.
Преподаватель Первого московского областного музыкального колледжа Николай Гуськов имеет за плечами 50-летний опыт. Более 15 лет он возглавляет жюри фестиваля хоровой музыки и каждый раз находятся участники, которые его удивляют.
«Этот конкурс — один из самых крупных, один из самых представительных в Московской области. География участников в разное время, разные периоды охватывала значительные районы Московской области», — сказал председатель жюри фестиваля-конкурса «Надежда», заслуженный работник культуры Московской области Николай Гуськов.
Репертуар конкурсантов из Котельников в этом году состоял из военных и народных песен.
«Моя любимая песня — это колыбельная, потому что мы ее поем на два голоса. Мне кажется, мы займем первое место», — сказала участница хора Детской школы искусств в Котельниках Варвара Морозова.
Конкурсанты исполнили как серьезные, так и шуточные номера. Неизменным осталось хорошее настроение, которое музыканты подарили зрителям концерта.