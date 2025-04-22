Конкурс хоровой музыки прошел в Воскресенске

В Воскресенске во Дворце культуры «Химик» прошел межзональный конкурс хоровой музыки «Надежда». В нем приняли участие 13 коллективов из Воскресенска, Котельников и Раменского.

На мероприятии собрались как дебютанты, так и музыканты с большим опытом. Среди них — 14-летний Григорий Дулин из Воскресенска. Когда ему было 6 лет, он принял участие в телевизионном конкурсе «Синяя птица». С тех пор он ставит перед собой большие цели.

«Я из младшего хора „Ант“. Аккомпанирую там на барабане. В музыкальной школе занимаюсь уже шесть лет, планирую поступить в Халиловское военно-музыкальное училище в Москве. Очень хочу попасть в президентский оркестр, стать суворовцем», — сказал участник хора «Ант» в Воскресенске Григорий Дулин.

Более 400 детей из Воскресенска, Котельников и Раменского приняли участие в конкурсе.

«Конкурс хоровой музыки „Надежда“ существует уже более 25 лет. С 2009 года он приобрел статус межзонального, до этого был просто открытый районный конкурс. Ежегодно к нам приезжают практически со всех уголков Московской области. В этом году мы принимаем 13 коллективов», — уточнила член жюри фестиваля-конкурса «Надежда», заслуженный работник культуры Московской области Людмила Андронова.