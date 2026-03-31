Конкурс хоровой музыки прошел в Воскресенске

С 2000 года конкурс существовал как открытый районный. Тогда зарождались творческие контакты со школами других районов, которые до сих пор с удовольствием участвуют в этом проекте. В 2009 году конкурсу присвоили статус «межзональный».

Профессиональное жюри под председательством преподавателя 1-го Московского областного музыкального колледжа из Коломны, заслуженного работника культуры Московской области Николая Гуськова отметило высокий уровень исполнения программ.

Хоровые коллективы Воскресенской детской школы искусств стали лауреатами состязания. Хор учащихся старших классов «Глория» ДШИ № 5 под руководством Надежды Быковой стал обладателем Гран-при конкурса.

Поздравляем учащихся, руководителей, концертмейстеров с достижениями. Желаем процветания и покорения новых музыкальных вершин!



