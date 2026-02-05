Конкурс хорового пения пройдет в Дубне

Учреждение отмечает памятную дату серией специальных проектов, и битва хоров — второй из них. Все творческие коллективы ДК примут участие в необычном состязании, где каждый представит зрителям и жюри премьерный номер в жанре, для них нехарактерном. Например, народный хор «Русская песня», один из старейших коллективов дворца, готовит смелую аранжировку композиции «Сигма бой».

Руководитель хора «Русская песня» Владимир Немцев поделился деталями подготовки и настроем коллектива: «Мы долго выбирали, приглядывались. И вот, решили спеть эту песню. Готовились, текст для нас сложный. Искали костюмы — пошили две шубы специально для номера. Есть такое мнение, что обычно побеждают лучшие. Почему бы не победить нам? Почему мы не можем быть лучшими? Конечно, победим».

Юбилейная программа ДК «Октябрь» началась с масштабного вернисажа. После битвы хоров, в марте, дубненцев ждет хореографический чемпионат, а в апреле — фестиваль театральных коллективов. Все мероприятия сезона объединены общей идеей — почтить преданность и талант участников, которые многие годы занимаются творчеством в стенах дворца культуры.

Битва хоров «Музыкальная революция» состоится 8 февраля в 16:00 в Большом зале Дворца культуры «Октябрь» по адресу: площадь Космонавтов, 1. Вход на мероприятие свободный, возрастное ограничение — 6+.



