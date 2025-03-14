Конкурс гусляров пройдет в Пушкино

На базе Московского областного музыкального колледжа имени Прокофьева 15 и 16 марта пройдет Международный конкурс исполнителей на гуслях и многострунных безгрифных инструментах «Кубок Подмосковья». Конкурс соберет в округе талантливых музыкантов из разных уголков России.

В состязании, которое пройдет в два тура, примут участие исполнители из Белоруссии, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Перми, Дивеева и других городов. Во втором туре конкурса участникам предстоит продемонстрировать свое мастерство, выступая в сопровождении профессионального оркестра народных инструментов колледжа «Русские фрески» под руководством Кирилла Горячкина.

«Любителей музыки приглашают на гала-концерт закрытия конкурса, который пройдет 16 апреля в 17.00 в Большом зале колледжа. Вход свободный», — сообщили организаторы.