Конкурс живописи и скульптуры «Государева дорога» проведут в Солнечногорске

Союз художников Подмосковья совместно с Музейно-выставочным центром «Путевой дворец» объявил о проведении Московского областного конкурса живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства «Государева дорога». Конкурс приурочен к Году семьи в России, и его центральной темой станет «Семейный альбом».

Выставка-конкурс пройдет с 7 декабря 2024 года по 25 января 2025 года. Работы на конкурс принимаются с 20 ноября по 1 декабря.

«Областной творческий конкурс „Государева дорога“ пройдет в Солнечногорске в третий раз. Каждый год для него выбирают новую тему. В этом акцент сделан на семейные, духовные ценности. Ожидается, что представленные работы покажут тепло семейных отношений и в целом значение семьи для каждого человека», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.