Конкурс «Голос ЮИД Подмосковья» прошел в Красногорске. Сотни детей со всей Московской области приехали побороться за звание лучшего вокалиста среди юных инспекторов дорожного движения.

Рассказать детям о жизненной необходимости соблюдать ПДД — одна из главных задач сотрудников подмосковной Госавтоинспекции.

По словам начальника Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Московской области, генерал-майора полиции Виктора Кузнецова, помощь юных инспекторов трудно переоценить.

«Они занимается в секциях, участвует в нашем большом движении, которому уже более 50 лет. Дети углубленно изучают ПДД, и даже взрослые порой реагируют на их замечания», — отметил Кузнецов.

Участники продемонстрировали 12 ярких и креативных вокальных номеров. Гран-при конкурса получила юная певица-инспектор дорожного движения из Раменского.