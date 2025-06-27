Конкурс главы округа на лучший дом и двор начался в Реутове

Ежегодный конкурс «Мой комфортный дом» запустили в Реутове. Жители округа смогут побороться за призы и возможность представить муниципалитет на областном уровне.

Состязание стартовало по распоряжению главы городского округа Реутов Филиппа Науменко. В прошлом году участники подали свыше 20 заявок в разных категориях.

В состав комиссии, которая определит победителей, вошли представители администрации, сферы ЖКХ, общественных организаций и надзорных ведомств. Они уже осмотрели дом № 22 на проспекте Мира.

«Главная цель проекта — не просто выявить лучшие дворы и подъезды, а создать по-настоящему комфортную городскую среду. Когда сами жители включаются в благоустройство, результат получается особенно значимым», — прокомментировала организатор конкурса и член комиссии Лариса Томашпольская.

Итоги конкурса озвучат до 17 октября. Авторы лучших работ получат памятные награды. Также они представят Реутов на областном уровне.