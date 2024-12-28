Конкурс фотографий зимней природы запустили в Комлесхозе Подмосковья
Комлесхоз Подмосковья объявил о старте зимнего конкурса «Снежнолесье». Пять авторов самых красивых снимков получат призы.
На конкурс принимаются фотографии подмосковного зимнего леса, сделанные на фотоаппарат или телефон.
Снимок нужно разместить в закрепленном сообщении под постом конкурса или в чатах 19 лесничеств. Укажите, когда и где сделана фотография, а также название лесничества. Кадры должны быть сделаны на территории подмосковных лесничеств, не городских парков и дачных участков.
К фотографии нужно добавить хештег #снежнолесье2025.
Конкурс продлится до 1 февраля 2025 года. Пять авторов лучших снимков получат призы.