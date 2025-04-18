Конкурс фотографий весеннего леса стартовал в Подмосковье

Весна — время пробуждения природы, когда леса Подмосковья наполняются свежими ароматами, пением птиц и яркими красками. Чтобы запечатлеть красоту, Комитет лесного хозяйства региона запустил фотоконкурс «Весеннее настроение».
Для участия необходимо разместить снимки под постом о мероприятии в Telegram-канале или в чатах лесничеств с хештегом #весеннеенастроение2025. Кроме того, следует подписать, где и когда были сделаны фотографии — учитываются только съемки в лесах Московской области.
Организаторы предупредили, что снимки, созданные нейросетями, к участию не допускаются.
Конкурс продлится до 18 мая. Пять лучших работ выберут голосованием в Telegram-канале, а их авторы получат подарки.
Жительница Барнаула до смерти ошпарила свою мать кипятком
Еще 2,5 тысячи онлайн-заявок на капитальное строительство приняли в Подмосковье
Волонтеры из Мытищ приняли участие в международной премии «Мы вместе»
Пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов утром 18 апреля
Чердак культурного объекта в Петербурге превратили в незаконные апартаменты
В Краснодарском крае задержали иностранца за подготовку теракта по заданию СБУ
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте