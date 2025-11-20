Конкурс фортепианного мастерства прошел в Воскресенске

Открытый конкурс технического фортепианного мастерства «Играем этюды — 2025» состоялся в концертном зале ДШИ «Элегия». В этом году в творческом соревновании приняли участие воспитанники детских музыкальных школ и школ искусств из Воскресенска и Егорьевска.

Каждому пианисту нужно было исполнить обязательный этюд и произведение по своему выбору. Жюри оценивало техническое мастерство, профессионализм, артистизм и эмоциональную выразительность, исполнительскую и сценическую культуру конкурсантов.

«Играем этюды — 2025» — ежегодный творческий проект, который реализуется Воскресенским методическим объединением с 2020 года и уже стал традиционным. Основными целями конкурса являются развитие технического фортепианного мастерства, поддержка интереса учащихся к исполнительскому мастерству, выявление и поддержка юных дарований, обмен опытом преподавателей.