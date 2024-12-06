Конкурс елочных игрушек прошел в клубе «Активное долголетие» в Котельниках

В Доме культуры «Силикат» в Котельниках прошел конкурс «Лучшая елочная игрушка». Его организовали в рамках программы «Активное долголетие» для членов Семейного клуба.

Состязание состояло из трех этапов: на первом участники посетили мастер-класс по раскрашиванию деревянных елочных игрушек, затем декорировали свои изделия и добавляли логотип проекта. Все участники успешно справились с заданием и получили номинацию «Лучшая елочная игрушка».

Заключительным этапом стали выставка работ и выбор победителя. По итогам тайного голосования лучшей признали игрушку «Сказочная варежка», созданную Людмилой Розиной. В конкурсе участвовали 12 человек, самой старшей из которых исполнилось 74 года.

Мероприятие стало отличной подготовкой для участников из Котельников к предстоящему областному конкурсу елочных игрушек среди клубов «Активного долголетия» Подмосковья.

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