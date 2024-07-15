Конкурс экологических проектов стартовал в Подмосковье

Конкурс лучших проектов и инициатив в области экологии стартует в Московской области 15 июля. Его результаты подведут на ярмарке экологических проектов.

Как отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, в регионе регулярно проводятся мероприятия, направленные на популяризацию экологических знаний и поощрение использования лучших практик для защиты окружающей среды.

Он добавил, что конкурс лучших проектов в области экологии, организуемый в рамках акции «Ярмарка экологических проектов», представляет собой отличную возможность продемонстрировать себя и развить свой проект.

Участие в конкурсе является бесплатным. Конкурс проводится по пяти номинациям: «Будущее экологии Московской области», «Эко-просвещение и волонтерство в Московской области», «Почва — источник жизни», «Цифровая трансформация в экологии», «Вторая жизнь стройотходов».

Прием заявок на участие в конкурсе проектов осуществляется с 15 июля по 10 сентября. Отбор конкурсных заявок планируется провести с 10 по 17 сентября. Лучшие проекты будут представлены на ярмарке экологических проектов Московской области в конце сентября 2024 года. Дополнительная информация о конкурсе и процессе подачи заявок размещена на официальном сайте мероприятия.

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