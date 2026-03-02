Конкурс экологических проектов проведут в Подмосковье

Минэкологии Подмосковья пригласило жителей на конкурс проектов, направленных на улучшение состояния окружающей среды и повышение качества жизни в регионе. Он направлен на выявление перспективных и успешных инициатив.

На конкурс примут заявки с описаниями проектов, реализованных в 2025 году. Принять участие могут представители научного сообщества, общественники, студенты, школьники и предприниматели.

Заявки буду принимать до 26 апреля. Лучшие работы представят 5 июня на «Ярмарке экологических проектов».

«Ярмарка экологических проектов Московской области — это не просто конкурс, а инвестиция в будущее Подмосковья. Для меня большая честь войти в состав жюри и своими глазами увидеть проекты, которые сделают наш регион чище и зеленее», — сказал депутат Мособлдумы Владимир Шапкин.

Узнать больше о конкурсе можно по ссылке.