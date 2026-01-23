Конкурс экологических проектов прошел в Егорьевске
Воспитанники детского творческого объединения «Акварелька», действующего при культурном центре деревни Михали, заняли первое место в региональном конкурсе экологических инициатив «Экоподмосковье.рф». Участники кружка представили проект «Эко-жизнь», рассказывающий о важности бережного отношения к природе родного края.
Конкурс вызвал интерес среди молодежи региона, собрав более тысячи заявок от детей со всего Подмосковья. Каждый участник представил собственный уникальный проект, посвященный проблемам экологии и природоохранной деятельности. Главной задачей конкурсантов была демонстрация взаимосвязи между человеком и природой, создание образа чистой и гармоничной экосистемы будущего.
«Особое внимание жюри обратило на креативность идей и новаторские подходы участников. Победа юных исследователей стала предметом гордости руководства культурного центра», — отметили организаторы.