Конкурс экологических инициатив среди жителей начался в Одинцове

Жителей Одинцовского округа приглашают побороться за победу в экологическом конкурсе. Организаторы ждут заявки с описанием проектов 2025 года в сфере волонтерства, туризма, цифровых технологий и улучшения качества воды и воздуха.

Конкурс проводится по нескольким направлениям, чтобы каждый мог найти подходящую номинацию. Юные защитники природы в возрасте до 18 лет представят свои работы в номинации «Будущее экологии». Для тех, кто занимается просветительской деятельностью, ведет социальные сети или развивает волонтерские движения, предусмотрена категория «Эко-просвещение, социальные медиа и волонтерство». Она объединит проекты, которые помогают повышать экологическую культуру и поддерживают общественные инициативы.

Авторы современных цифровых решений смогут заявить о себе в номинации «Цифровая трансформация в экологии». Здесь ждут разработки с использованием искусственного интеллекта и инновационные технологии, которые помогают решать экологические задачи и повышать эффективность бизнеса. Для любителей путешествий и создателей туристических маршрутов открыта номинация «Экотуризм». К участию приглашают тех, кто предлагает новые идеи для путешествий по Подмосковью, развивает экотропы и заботится о сохранении особо охраняемых природных территорий. Еще одна категория — «Здоровая среда» — соберет проекты, направленные на улучшение состояния воды, воздуха и почвы.

«Мы ждем проекты, которые были реализованы в прошлом году. Важно, чтобы они уже показали свою пользу для экологии округа. Конкурс — это возможность рассказать о своей работе и получить признание», — отметили организаторы.

Участие в конкурсе бесплатное.