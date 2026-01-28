Конкурс духовых инструментов прошел во Фрязинской школе искусств

В Детской школе искусств имени Дунаевского состоялось знаковое событие для культурной жизни Подмосковья — Московский областной конкурс сольного и ансамблевого музицирования на духовых инструментах.

Мероприятие не только продемонстрировало мастерство подрастающего поколения музыкантов, но и закрепило за Фрязинской школой статус одной из ведущих образовательных площадок региона. В этом году конкурс побил рекорды прошлых лет по количеству заявок: на сцену вышли 133 юных исполнителя. Состязание объединило таланты из самых разных уголков Московской области.

«Особым достижением конкурса стал абсолютный успех хозяев площадки. Каждый учащийся Детской школы искусств, принявший участие в состязании, удостоился звания лауреата. Стопроцентное попадание в число призеров стало ярким свидетельством высокого профессионализма педагогического коллектива школы и исключительного трудолюбия воспитанников», — отметили организаторы.