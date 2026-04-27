Конкурс достижений участников трудовых отрядов подростков провели в Подмосковье

В Российском государственном университете народного хозяйства имени В. И. Вернадского 25 апреля прошел молодежный конкурс «Красавец и красавица ТОП: широка душа». Он собрал свыше 150 студентов и участников трудовых отрядов подростков Подмосковья.

Мероприятие стало частью внеучебной работы, направленной на развитие личностных качеств и социальных навыков молодежи. Участники получили возможность проявить себя в публичных выступлениях, продемонстрировать умение работать в команде и презентовать собственные идеи.

На сцену вышли представители отрядов «Неудержимые», «Сириус», «Адреналин», «РИТМ» и «Новое поколение», подготовившие творческие номера на темы взаимопомощи, личностного роста и командного взаимодействия.

В своих выступлениях участники затронули важные социальные ценности — уважение, открытость и ответственность, сделав акцент не только на форме, но и на содержании номеров.

«Участие в таких форматах помогает обучающимся раскрывать свои способности, развивать уверенность в себе и формировать навыки, которые востребованы как в образовательной, так и в профессиональной деятельности», — отметил командир студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.

Программа включала творческие постановки и интерактивные задания, направленные на развитие креативности и самовыражения.

По итогам конкурса жюри определило победителей в различных номинациях и обладателей главных титулов, отметив не только яркие выступления, но и индивидуальный рост участников.

Событие стало частью системной работы по формированию активной жизненной позиции у молодежи и ее подготовке к дальнейшему профессиональному пути.