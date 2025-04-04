Конкурс для школьников «Начни свой бизнес» прошел в Орехово-Зуеве

В Орехово-Зуеве прошел конкурс для школьников «Начни свой бизнес». Ребята должны были придумать идею проекта, описать его особенности, создать маркетинговую стратегию и просчитать примерную прибыль.

В мероприятии приняли участие ребята из 13 школ городского округа. Каждая команда создала свой бизнес-проект. Конкурсанты придумали идею, яркое название, описали продукт или услугу, разработали маркетинговую стратегию, определили бюджет и предполагаемую прибыль.

Организаторами конкурса выступили администрация Орехово-Зуевского округа, Восточная торгово-промышленная палата Московской области, клуб развития навыков будущего и профориентации подростков Soft Skills Family и предприниматели.

Члены жюри выбрали три лучших идеи: креативый общепит, йога для собак и изготовление «умных» теплиц. Все команды, отдельные участники и спикеры получили призы от спонсоров.

Ранее на базе Орехово-Зуевского техникума начал работу образовательно-производственный кластер «Машиностроение» в рамках федерального проекта «Профессионалитет».