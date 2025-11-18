Конкурс «Девушка года» прошел в Богородском округе

15 ноября в Центре культуры и искусств города Электроугли прошло традиционное шоу-конкурс «Девушка года». Мероприятие в очередной раз показало творческий потенциал и разносторонние таланты молодежи Богородского округа

Жюри, в состав которого вошли депутаты муниципалитета, отметило талант и харизматичность участниц, их смелость и яркость выступлений.

Напомним, на протяжении 13 лет в доме культуры проходил всеми любимый конкурс красоты, грации и творчества «Мисс Электроугли». В 2023 году прошла перезагрузка конкурса, который стал называться «Девушка года». И вот уже четвертый год подряд в городе выбирают самую красивую, талантливую и умную участница.

Темой конкурса в этом году стала «Греческая богиня». За титул боролись шесть красавиц. Им нужно было представить себя жюри и зрителям в задании «Визитная карточка», а также продемонстрировать свои артистические таланты и интеллект.

В итоге титул «Девушка года» завоевала Софья Санникова. «Девушка — доброе сердце» — Эмилия Карпова, «Девушка Грация» — Анастасия Демидова, «Девушка Обаяние» — Светлана Селина, «Девушка Артистичность» — Ангелина Алябьева, «Девушка Нежность» — Вероника Новак. Специальный приз «Популярность в социальных сетях» достался Ангелине Алябьевой.