Конкурс детского рисунка на тему медицины провели в МОНИКИ

Конкурс рисунков для детей провели в МОНИКИ имени Владимирского в Подмосковье. Его приурочили к юбилею института.

Конкурс «Медицина глазами детей» посвятили 250-летию со дня основания. Учреждение основали в 1775 году Екатериной Великой.

Как отметила заместитель директора по образовательной деятельности, декан факультета усовершенствования врачей Татьяна Чернявская, участники конкурса продемонстрировали, как они видят мир медицины.

«Мы уверены, что такие инициативы способствуют развитию творческого мышления у детей и показывает молодому поколению, что медицина — это не только наука, но и искусство, требующее чуткости и понимания. Мы гордимся тем, что можем предоставить платформу для этих талантливых ребят и надеемся на дальнейшее сотрудничество с образовательными учреждениями», — сказала она.

Работы представили в хирургическом корпусе учреждения. Ребята работали в разных техниках, используя акварель, простой карандаш и пастель.