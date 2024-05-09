Конкурс детского рисунка ко Дню Победы провели в Воскресенске | 360°

Подмосковье 09 мая 2024, 16:52 Конкурс детского рисунка ко Дню Победы провели в Воскресенске Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

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В Воскресенске полицейские и общественники провели конкурс детского рисунка, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Рисунки детей оценивали сотрудники управления министерства внутренних дел.

Участниками конкурса стали дети сотрудников органов внутренних дел в возрасте от пяти до 12 лет. Юные художники подошли творчески к выполнению тематических рисунков и отразили в своих работах индивидуальный взгляд на исторические события военных лет и празднование Дня Победы.

Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

В состав жюри вошли заместитель начальника управления Министерства внутренних дел России по городскому округу Воскресенск полковник внутренней службы Дмитрий Драч и член Общественного совета при управлении Министерства внутренних дел Татьяна Воеводина, которые подвели итоги конкурса и выбрали лучшие работы, авторами которых стали Андрей Дрепин (5 лет), Денис Журавлев (6 лет), Александр Дрепин (6 лет), Алина Князева (8 лет), Павел Белов (10 лет), Елизавета Фролова (11 лет), Полина Князева (12 лет).

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