Конкурс детских роликов к 100-летию города прошел в Наро-Фоминске

22 мая в дошкольном отделении школы № 6 подвели итоги конкурса «Наро-Фоминск глазами ребенка». Участниками стали воспитанники детских садов округа, которые вместе с родителями и педагогами подготовили видеоролики о знаковых местах города к его 100-летию.

Конкурс проходил с 1 по 15 апреля. Дети рассказывали о любимых местах Наро-Фоминска, памятниках, музеях и социальных учреждениях. Всего авторы роликов представили 23 городские локации. Работы оценивали не только по содержанию, но и по творческому подходу.

«Лучшего подарка к столетию города и представить нельзя. Нам, взрослым, полезно иногда смотреть на наш город глазами детей», — отметила заместитель главы округа Светлана Малыхина.

Одной из участниц конкурса стала пятилетняя Милана Гришко. В своем ролике она рассказала о Наро-Фоминском историко-краеведческом музее. По словам ее мамы, семья часто посещает выставки и музеи, поэтому подготовка видео стала для них интересным совместным занятием.

Воспитанник детского сада № 62 Саша Иванов вместе с мамой посвятили работу парку Победы. В ролике они рассказали об истории памятника летчикам и самом мемориальном пространстве. Братья-близнецы Федя и Вася Детушевы из дошкольного отделения в поселке Таширово выбрали для своего сюжета перинатальный центр Наро-Фоминска. Дети рассказали о своей бабушке, которая работает медсестрой в отделении для недоношенных детей.

Церемония награждения прошла в торжественной обстановке. Грамоты и медали получили 37 участников конкурса. Отдельное внимание организаторы уделили самому юному автору. Трехлетний Максим Бербек получил специальный приз вне конкурсных номинаций.

После завершения конкурса организаторы создали интерактивную карту «Наро-Фоминск глазами детей». На ней собраны видеоролики участников, которые можно посмотреть через QR-код. Карту передали в музей Наро-Фоминска.