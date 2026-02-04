Конкурс детских рисунков пройдет в Одинцове 16 февраля

Девятый окружной конкурс сказок и иллюстраций «Мы сочиняем и рисуем сказку» продолжают проводить в округе. Уже завершился первый, литературный этап, и теперь начинается второй — с 16 февраля по 16 марта будет открыт прием творческих работ в номинации «Иллюстрация».

Так, для участия необходимо выбрать на официальном сайте конкурса одну из сказок-победительниц, создать по ее мотивам собственную художественную работу, а затем заполнить онлайн-заявку и передать готовый рисунок в любую муниципальную библиотеку округа. Каждая иллюстрация должна быть подписана: на ней необходимо указать фамилию и имя автора, его возраст, название выбранной сказки, учебное заведение (для учащихся) и инициалы руководителя. Работа должна отражать дух и содержание литературного произведения.

Полное положение о конкурсе и все необходимые образцы документов доступны на сайте. Это отличная возможность проявить творческие способности, вдохнуть визуальную жизнь в сказочный сюжет и поделиться своим художественным видением.