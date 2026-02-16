Конкурс детских рисунков ко Дню защитника Отечества стартовал в Одинцове

Акция продлится до 18 февраля. Рисовать можно как самостоятельно, так и всей семьей, используя любые материалы: краски, карандаши, фломастеры или мелки. Главное условие — работа должна передавать любовь и гордость за своего защитника.

Готовые рисунки принимают во всех офисах «Мои Документы» в Одинцове, Звенигороде, поселке ВНИИССОК, Голицыне, Кубинке и Трехгорке. На обратной стороне необходимо указать имя и фамилию автора, имя человека, которому посвящена работа, и контактный телефон.

Все рисунки войдут в онлайн-выставку, которая появится 23 февраля в социальных сетях Многофункционального центра. Организаторы надеются, что конкурс поможет детям проявить творческие способности и выразить благодарность своим близким.