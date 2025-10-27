Конкурс детских рисунков ко Дню народного единства пройдет в МФЦ Подмосковья

В преддверии Дня народного единства в подмосковных офисах «Мои документы» пройдет конкурс детских рисунков на тему «В единстве сила России». Мероприятие продлится с 28 октября по 2 ноября, сообщила пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Принять участие смогут дети и подростки от пяти до 17 лет. Конкурсанты должны принести готовые работы формата А4 в офисы МФЦ. Со списком тем для рисунков можно ознакомиться на официальном сайте МФЦ.

Награждение победителей и призеров состоится 3 ноября. По итогам конкурса пройдет выставка, на которой будут представлены лучшие работы участников. Конкурсантам или их родителям необходимо уточнить подробности о награждении и выставке в офисах «Мои Документы».

Адреса и график работы подмосковных МФЦ доступны на сайте регионального портала госуслуг.