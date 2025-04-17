Конкурс детских проектов «Открытие» прошел в Волоколамске

Фото: Пресс-служба администрации Волоколамского м.о.

Школьная конференция уже в 14-й раз проводилась в гимназии № 1. В этом году мероприятие собрало более 200 участников из 14 городов Московской, Тверской и Томской областей.

Конкурсанты представили на суд жюри свои проектные и исследовательские работы на разнообразную тематику: краеведение, робототехнику, точные и естественные науки, филологию и творчество.

Участница из Звенигорода Анастасия Тарасова создала сборник произведений о своей школе в разных жанрах. За два месяца написала элегию, сонет, эпиграмму, оду, лирическое стихотворение.

А ученица третьего класса волоколамской гимназии № 1 Любовь Гермацкая подготовила презентацию о своей морской свинке. Она рассказала, как ухаживать за этими животными, чем кормить и в чем их особенности.

Среди участников конференции оказалась праправнучка маршала Советского Союза Василия Чуйкова. Школьница подготовила проект о своем знаменитом предке и его вкладе в Победу.

Проекты участников конференции были настолько разнообразными и интересными, что жюри оказалось непросто выбрать победителей. Призеры конкурса получили грамоты, а все без исключения ребята — дипломы.

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