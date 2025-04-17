Конкурс детских проектов «Открытие» прошел в Волоколамске

Школьная конференция уже в 14-й раз проводилась в гимназии № 1. В этом году мероприятие собрало более 200 участников из 14 городов Московской, Тверской и Томской областей.

Конкурсанты представили на суд жюри свои проектные и исследовательские работы на разнообразную тематику: краеведение, робототехнику, точные и естественные науки, филологию и творчество.

Участница из Звенигорода Анастасия Тарасова создала сборник произведений о своей школе в разных жанрах. За два месяца написала элегию, сонет, эпиграмму, оду, лирическое стихотворение.