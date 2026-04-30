Конкурс детских исследовательских работ прошел в Воскресенске

В Воскресенске подвели итоги муниципального конкурса исследовательских работ среди школьников. Победителей и призеров наградили на базе МОУ «СОШ им. Героя России летчика-испытателя С. Рыбникова».

Торжественная церемония собрала представителей управления образования администрации округа, коломенского Государственного социально-гуманитарного университета и филиала «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“. В этом году жюри оценило 73 работы учеников из 10 школ Воскресенского округа. Ребята выступали в 18 предметных направлениях.

Особое внимание уделили естественно-научным дисциплинам. Заместитель директора филиала «ВМУ» по персоналу и социальной политике Яна Агеева вручила специальные подарки победителям и призерам по химии, экологии и биологии. Всего награды получили 10 школьников.

Среди отмеченных — ученик 6 класса школы имени С. Рыбникова Илья Жидовленков. Он представил работу по экологии «Покормите птиц зимой». Восьмиклассница лицея имени П. В. Стрельцова София Лытова исследовала пробы воды из Докторовского озера. Школьница сделала тесты на уровень pH и содержание нитратов. Результаты ее работы уже сейчас могут пригодиться экологам для оценки состояния водоема.

Филиал «ВМУ» много лет работает с молодежью. Летом для школьников открыт трудовой отряд на предприятии, где ребята осваивают основы производства минеральных удобрений и получают первый профессиональный опыт. Выпускников 9 классов приглашают на целевое обучение по специальности «Химическая технология производства химических соединений» в Воскресенском колледже. Для одиннадцатиклассников доступна целевая программа в партнерских химических вузах страны, включая Ивановский государственный химико-технологический университет.

«Сегодняшние победители конкурса завтра могут стать высококлассными специалистами на производстве, поэтому мы помогаем им развиваться уже со школьной скамьи и даем возможности для роста», — отметила заместитель директора филиала «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“ по персоналу и социальной политике Яна Агеева.

По ее словам, поддержка увлеченных естественными науками школьников — это инвестиция в будущее «Уралхима» и всей отрасли.