Конкурс детских балетмейстерских работ прошел в Котельниках
Фестиваль балетмейстерских работ воспитанников студии современного танца «Гротеск» уже в восьмой раз стал площадкой для развития креативности и уверенности в себе, а также для обучения командной работе. В общей сложности на сцене было представлено более 30 номеров.
Конкурс «Дыхание времени» — это уникальное событие, в котором юные танцоры не только создают, но и исполняют свои собственные хореографические номера. Каждая танцевальная постановка юных балетмейстеров была по-своему оригинальна, неповторима и уникальна.
Яркие, красочные костюмы, слаженность, великолепная манера исполнения номеров приятно удивили как зрителей, так и членов жюри.
«Я считаю, что самое важное, это эмоции детские. Если они есть, значит, наш мир будет прекрасным», — отметила член жюри фестиваля Ирина Дубакина.
Зрители, по традиции, активно поддерживали юных участников. Конкурс детских постановок еще раз показал, что интерес к хореографическому искусству растет с каждым годом. Появляются новые таланты, интересные и содержательные работы.