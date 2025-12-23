Конкурс детских балетмейстерских работ прошел в Котельниках

Фестиваль балетмейстерских работ воспитанников студии современного танца «Гротеск» уже в восьмой раз стал площадкой для развития креативности и уверенности в себе, а также для обучения командной работе. В общей сложности на сцене было представлено более 30 номеров.

Конкурс «Дыхание времени» — это уникальное событие, в котором юные танцоры не только создают, но и исполняют свои собственные хореографические номера. Каждая танцевальная постановка юных балетмейстеров была по-своему оригинальна, неповторима и уникальна.

Яркие, красочные костюмы, слаженность, великолепная манера исполнения номеров приятно удивили как зрителей, так и членов жюри.