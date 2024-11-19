Конкурс чтецов прошел в Лобне
Конкурс чтецов среди школьников прошел во Дворце детского творчества «Планета талантов». Ребята выбрали трогательные стихи про любовь и родителей, так как мероприятие посвятили Году семьи.
Среди участников — Никита Никитин.
«Это дополняет мою жизнь. Большое количество произведений изучаю как из школьной программы, так и не только. Читаю зарубежных классиков. Это дает свои плоды, и мой внутренний мир пополняется и расширяется», — рассказал Никита Никитин.
Каждый из участников прошел строгий отбор, поэтому в финале — только лучшие чтецы.
«Все ребята талантливые. Очень трудно выбрать лучшего из лучших, потому что все они — победители в своих школах. Поэтому каждый раз с трудом выбираем», — рассказала председатель жюри Оксана Мартынушкина.
Конкурс проводится несколько лет подряд. С каждым годом количество участников растет.
«Я очень много лет руковожу этим конкурсом. Порой, ребята приходят совсем маленькими первоклассниками на этот конкурс. Через много-много лет некоторые из них встречаются уже и в средней категории, и в старшей. Я думаю, это не соревнование, а любовь к поэзии, актерским процессам и литературе. Я думаю, это самое главное», — сказала педагог-организатор Дворца детского творчества Елена Ложкарева.
Конкурс проводится по возрастным номинациям: начальное звено, среднее и старшеклассники. В этом году заявки подали более 40 участников.
«На самом деле, это незабываемый опыт для детей. Это умение работать на сцене для ребенкам», — уточнила старший эксперт управления образования администрации в Лобне Елена Коноводова.
Победителям вручили почетные грамоты.
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