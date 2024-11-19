Конкурс чтецов прошел в Лобне

Конкурс чтецов среди школьников прошел во Дворце детского творчества «Планета талантов». Ребята выбрали трогательные стихи про любовь и родителей, так как мероприятие посвятили Году семьи.

Среди участников — Никита Никитин.

«Это дополняет мою жизнь. Большое количество произведений изучаю как из школьной программы, так и не только. Читаю зарубежных классиков. Это дает свои плоды, и мой внутренний мир пополняется и расширяется», — рассказал Никита Никитин.

Каждый из участников прошел строгий отбор, поэтому в финале — только лучшие чтецы.

«Все ребята талантливые. Очень трудно выбрать лучшего из лучших, потому что все они — победители в своих школах. Поэтому каждый раз с трудом выбираем», — рассказала председатель жюри Оксана Мартынушкина.