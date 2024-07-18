Конкурс чтецов прошел в клубе «Активное долголетие» в Химках

Развлекательное мероприятие «Брызги лета» провели для членов клуба «Активное долголетие» в Химках. Около 30 жителей старшего поколения приняли участие в конкурсе чтецов.

Участники конкурса поделились собственными стихотворениями и любимыми произведениями русской классики. В программе праздника также была киновикторина по отрывкам из советских фильмов. Победители и призеры получили сувениры и книги.

«Мероприятие стало источником множества ярких впечатлений и душевного подъема для наших долголетов. Эта встреча напомнила нам всем, что молодость — это состояние души, и каждый день может стать новым началом, полным светлых эмоций и искренних улыбок», — сказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Праздник «Брызги лета» завершился танцами под хиты 1970-х годов.

«Я очень рад, что в Химках есть такое прекрасное место для жителей старшего поколения. Здесь регулярно проходят самые разные мероприятия: выездные экскурсии, спортивные мероприятия, занятия по компьютерной грамотности, вокалу, творческие вечера. Все активности в рамках проекта доступны для жителей Химок совершенно бесплатно», — поделилась депутат городского округа Химки Ирина Спирина.

С начала лета члены клуба «Активное долголетие» приняли участие уже в более 100 мероприятиях на открытом воздухе. Среди них: скандинавская ходьба, дыхательная гимнастика, йога, танцы и другие активности.

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