Конкурс чтецов памяти поэта Евгения Зубова пройдет в Ленинском округе

В Ленинском городском округе началась подготовка к XVII фестивалю-конкурсу художественного слова «Зубовские чтения». Его посвятят творчеству поэта Евгения Зубова, уроженца этих мест.

Организаторы ставят задачу популяризировать современных авторов Подмосковья и открывать новые имена. Участникам предстоит читать стихи, создавать сценические образы и передавать эмоциональный строй произведений.

«Фестиваль помогает начинающим авторам и чтецам заявить о себе. Зрители увидят, чем живет современная поэзия. Мы учим работать с текстом, с образом, с эмоцией. Важно сохранить литературные традиции округа и дать им новый импульс», — рассказала и. о. директора централизованной библиотечной системы Ленинского округа Елена Рогозянская.

Конкурс разделен на три этапа. В феврале отборочные туры пройдут в учреждениях округа. С 15 по 31 марта состоится прослушивание тех, кто прошел первый отбор. Финал запланирован на апрель в Видном.

Участники могут использовать музыкальное и визуальное оформление, реквизит. Тему выступления каждый выбирает сам. Победителей наградят дипломами и подарками, а также пригласят на церемонию вручения литературной премии имени Зубова.

Соревноваться будут четыре возрастные категории: дети от 7 до 11 лет, подростки 12–14 лет, юноши и девушки 15–17 лет, а также взрослые участники старше 18 лет.

В жюри пригласили профессиональных чтецов и деятелей культуры. Они оценят выразительность, актерскую подачу, глубину исполнения и художественный уровень текстов. Списки прошедших во второй и третий туры появятся на сайте библиотечной системы округа.