Конкурс чтецов духовной поэзии прошел в Воскресенске

Четвертый открытый окружной конкурс чтецов духовной поэзии «Под Покровом Пресвятой Богородицы» принимал дом культуры села Барановское. Мероприятие состоялось в рамках муниципального этапа ХХIII областных Рождественских чтений.

В конкурсе участвовали 23 ученика общеобразовательных и воскресных школ Воскресенска, воспитанники театральной студии «Лики» ДК «Гармония» города Белоозерский, прихожане храмов благочиннического округа. Чтецы состязались в четырех возрастных категориях.

Конкурсанты исполняли произведения русских классиков, воскресенских поэтов, а также стихи собственного сочинения. Жюри определило лучших участников в каждой категории, которым вручили сертификаты и памятные подарки.

Победителями стали Милана Барданова, Сергей Андрианов, Татьяна Лисичкина, Георгий Жоренко, Любовь Дормидонова, Мария Мутовина, Лев Груздев, Иван Шарыгин, Вера Корнеева, Вероника Рязанцева, Мария Литвинова, Ирина Лукович, Любовь Пчелинцева и Ольга Свиридова.