Конкурс чтецов для учащихся начальных классов прошел в гимназии «Дмитров»

На протяжении двух дней ученики начальных классов гимназии «Дмитров» принимали участие в конкурсе чтецов на тему «Хобби». Каждый смог рассказать о своем увлечении через поэзию.

Ребята читали стихи о самых разных хобби: от чтения книг и рисования до спорта, музыки, фехтования и даже рыбалки.

«Я подготовила стих, который мне очень нравится, — мы его учили вместе с мамой. Она очень переживала, смогу ли я справиться с волнением, не сбиться, не забыть слова. Но все прошло хорошо — мне громко хлопали!» — поделилась впечатлением одна из участниц.

Некоторые школьники сопровождали выступления небольшими театрализованными постановками.

«Спасибо всем, кто принимал участие и поддерживал! Такие мероприятия помогают раскрывать таланты, вдохновляют на новые достижения и укрепляют дружескую атмосферу в коллективе учебного заведения», — отметила директор гимназии «Дмитров» Олеся Лебедева.

В финале творческого состязания участники получили слова поддержки и поздравления. Глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов поблагодарил педагогический коллектив гимназии за организацию такого душевного мероприятия.

«В гимназии сложилась теплая атмосфера: дети вдохновляют друг друга, педагоги создают условия для раскрытия талантов, а родители активно помогают им в этом», — отметил руководитель муниципалитета.