Региональный конкурс чтецов для детей-инофонов начнется в Подмосковье 9 января. В нем примут участие те, для кого русский язык не является родным.

Конкурс организует Центр содействия адаптации детей-инофонов при Корпоративном университете развития образования. В нем примут участие школьники с первого по 11-й классы.

Мероприятие направлено на повышение интереса к изучению русского языка и литературы среди тех, чей родной язык другой.

Соревнование пройдет в три этапа и завершится 21 февраля.

Участники прочтут наизусть поэтические произведения русской классической литературы. Узнать подробнее об условиях участия и порядке подачи заявки можно по ссылке.