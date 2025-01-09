Конкурс чтецов для детей-инофонов начнется в Подмосковье 9 января
Региональный конкурс чтецов для детей-инофонов начнется в Подмосковье 9 января. В нем примут участие те, для кого русский язык не является родным.
Конкурс организует Центр содействия адаптации детей-инофонов при Корпоративном университете развития образования. В нем примут участие школьники с первого по 11-й классы.
Мероприятие направлено на повышение интереса к изучению русского языка и литературы среди тех, чей родной язык другой.
Соревнование пройдет в три этапа и завершится 21 февраля.
Участники прочтут наизусть поэтические произведения русской классической литературы. Узнать подробнее об условиях участия и порядке подачи заявки можно по ссылке.
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