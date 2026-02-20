Конкурс блинов к Масленице прошел в МФЦ в Лобне

В многофункциональном центре Лобни прошло праздничное мероприятие, посвященное Масленице. Сотрудники устроили Блин-батл, где представили румяные угощения, приготовленные с душой.

Помимо дегустации блинов, участники делились историями и улыбками, создавая атмосферу заботы и поддержки. Организаторы отметили, что такие инициативы помогают укрепить командный дух и поднять настроение коллегам и посетителям.

«Спасибо каждому, кто принял участие! Вы показали, что МФЦ — это не только про документы и очереди, а еще и про человеческое тепло, дружбу, радость делиться хорошим настроением», — поделились сотрудники учреждения.

Напомним, по итогам 2025 года МФЦ Лобни включили в Федеральный Реестр «Всероссийская Книга Почета». Это звание присваивают организациям, чья работа вносит существенный вклад в социально-экономическое развитие регионов. Для лобненского центра оно стало подтверждением качества предоставляемых услуг.