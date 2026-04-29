Конкурс бизнес-идей среди молодежи прошел в Павлово-Посадском округе

В Павлово-Посадском округе 28 апреля прошел финал конкурса бизнес-идей «Начни свой бизнес» для школьников и студентов. В финал вышли 14 проектов от учащихся 7–11 классов и студентов, после строгого отбора на полуфинале определили три сильнейших проекта.

Первое место занял проект «Игробокс» авторства Пермяковой Валерии и Шигалева Дмитрия из школы № 10. Второе место разделили два проекта: Дружининой Дианы — «Разработка дизайна автоматического киоска по продаже корма для уток в городском парке Меленки» (школа № 10) и Керинцова Артема — «Разработка и продвижение мобильного приложения для запоминания формул по физике» (школа № 14). Победителями бизнес-квиза стали команды гимназии и школы № 10.

В состав жюри вошел первый заместитель главы округа Сергей Балашов. «Вы уже победили в самом главном — вы начали. Вы переступили через страх, создали и доработали свои проекты. Верьте в свои идеи так, как никто другой. Именно вы — новое поколение предпринимателей, за которым будущее Павлово-Посадского округа и всей страны!» — отметил Сергей Балашов.

Организаторы поблагодарили Восточную торгово-промышленную палату за поддержку и предоставление площадки для проведения полуфинала и финала конкурса. Мероприятие подтвердило, что молодежь округа готова предлагать свежие решения и развивать предпринимательство на родной земле.